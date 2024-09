Ideb: confira o desempenho da educação em cidades do Sul do ES

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Espírito Santo alcançou a 1ª colocação no Ensino Médio – classes comuns e ensino profissional em 2023.

No estudo IJSN Especial – Ideb 2023, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), destaca esse e outros indicadores referentes ao desenvolvimento da educação básica no Espírito Santo. O Ideb é composto pela multiplicação da nota média padronizada no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do indicador de rendimento escolar, o índice varia de 0 a 10.

Segundo o diretor-geral, Pablo Lira, o estudo divulgado apresenta os resultados dos municípios capixabas: “Este estudo especial desenvolvido pelo Núcleo de Educação do IJSN faz um desdobramento muito pertinente para uma análise do desempenho da educação capixaba, apresentando os resultados do Espírito Santo, tanto no Fundamental I e II e quanto no Ensino Médio. Importante destacar que a pesquisa também se dedicou a apresentar o desempenho por município, permitindo uma análise minuciosa dos resultados alcançados em todo o nosso Estado”, explicou Lira.

O Ensino Fundamental I capixaba se destacou como a 7ª melhor Unidade da Federação (UF) e bateu a meta do IDEB 2021. Alcançou a 6ª melhor proficiência em Matemática (232,4) e em Português (222,2) entre as UFs no Saeb. Já o Ensino Fundamental II alcançou a 5ª melhor colocação no ranking das UFs do Ideb, 0,3 pontos acima do resultado nacional. Com relação a proficiência no Saeb, o Espírito Santo obteve a 5ª melhor colocação em Matemática (266,3) e a 6ª em Português (266,4).

Com relação ao Ensino Médio, o Espírito Santo alcançou o 1º lugar no ranking das UFs nas classes comuns e ensino profissional e obteve o 2º melhor desempenho no ranking geral, atrás apenas do Paraná. Na avaliação da proficiência no Saeb, o Ensino Médio capixaba alcançou o 1º lugar em Matemática (287) no ranking das UFs e a 3ª colocação em Português (287,2).

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, comemorou o índice alcançado pelo Espírito Santo: “o resultado do Ideb, que o MEC divulgou, mostrou uma melhoria muito grande na Educação capixaba. Nós, como Estado, conquistamos a quinta melhor nota no Ensino Fundamental I, incluindo também as escolas públicas municipais, a terceira melhor nota no Fundamental II e, no Ensino Médio, olhando apenas para a Rede Estadual, que é a escola pública que está sob a gestão do Governo do Estado e da Secretaria da Educação, o primeiro lugar quando nós consideramos toda a nossa oferta, sem excluir nada, sem aplicar nenhum filtro. O que mostra a assertividade das decisões do Governo Estadual em ampliar a rede de Tempo Integral e investir fortemente na Educação Profissional e Tecnológica, porque foram justamente essas escolas e essas formações que mais produziram resultados aqui no Espírito Santo”, pontuou.

Desempenho do Ideb por município

Entre os municípios com maiores Idebs no Ensino Fundamental I estão: Mantenópolis (7,7), Itarana (7,5), Laranja da Terra, Muniz Freire, Nova Venécia e Santa Teresa (7,1) e São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante (7,0). Na outra ponta, com os menores Idebs também no Fundamental I estão: Apiacá (5,1), Presidente Kennedy (5,5), Ibatiba, São José do Calçado, São Mateus, Serra e Sooretama (5,6) e Baixo Guandu, Cariacica e Fundão (5,7).

Com relação a proficiência no Saeb, o Ensino Fundamental I do Espírito Santo reuniu 68 municípios com melhor desempenho que o Brasil em Matemática e 69 com melhor desempenho que o Brasil em Português. Já na análise do Ensino Fundamental II, o IJSN Especial destaca que os municípios com maiores Idebs são: Laranja da Terra, Marechal Floriano e Muniz Freire (6,2), Alfredo Chaves e Santa Teresa (6,1), Iconha, Nova Venécia e Venda Nova do Imigrante (5,9) e Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Itaguaçu e Santa Maria de Jetibá (5,8). Entre os menores Idebs no Ensino Fundamental II estão: Atílio Vivácqua (4,2), Apiacá (4,4), Fundão e São Mateus (4,5) e Bom Jesus do Norte e Sooretama (4,6).

Ainda com relação ao Ensino Fundamental II, 69 municípios capixabas alcançaram melhor desempenho de proficiência em Matemática que o Brasil, e 65 também apresentaram desempenhos melhores que o Brasil na proficiência em Português.

Com relação ao Ensino Médio, os municípios que apresentaram maiores Idebs foram: Laranja da Terra, Marechal Floriano e Muniz Freire (6,2), Alfredo Chaves e Santa Teresa (6,1), Iconha, Nova Venécia e Venda Nova do Imigrante (5,9) e Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Itaguaçu e Santa Maria de Jetibá (5,8). Já os municípios com menor IDEB no Ensino Médio foram: Atílio Vivácqua (4,2), Apiacá (4,4), Fundão e São Mateus (4,5) e Bom Jesus do Norte e Sooretama (4,6).

O IJSN Especial – Idebs 2023 completo destaca do desempenho de todos os municípios capixabas e pode ser acessado através do link: https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/sumarios/ijsn-especial