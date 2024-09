Imprudência de trânsito grave provoca morte em Presidente Kennedy

Um homem, de 31 anos, morreu, neste sábado (31), após um acidente grave envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete na rodovia ES-162, na localidade de Santana Feliz, zona rural de Presidente Kennedy.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada para atender a ocorrência. No local, os militares constataram uma colisão entre o veículo e uma caminhonete. O condutor do carro veio a óbito no local do acidente.

“O motorista da caminhonete informou que o outro veículo seguia na contramão e com os faróis apagados e, por isso, não viu o automóvel. Testemunhas disseram que a vítima fatal estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar da região”, explica a PM por meio de nota.

A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada por volta das 21h45. O corpo da vítima, um homem de 31 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.