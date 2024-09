Indústrias capixabas vão ter mais facilidade ao crédito; confira

As indústrias capixabas vão mais facilidade no acesso ao crédito. Com objetivo em ampliar a descentralização do desenvolvimento capixaba, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) assinou uma parceria com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). Com ela, a Federação se torna um correspondente bancário do Bandes.

O encontro, que aconteceu no dia 4 de setembro, na Sede da Findes, reuniu além do presidente da Findes, Paulo Baraona, e do diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, representantes dos 38 sindicatos associados a Federação.

Durante a reunião, também foram apresentadas as oportunidades que a atuação dos correspondentes levará às micro e pequenas empresas de diversos segmentos em 14 municípios do Espírito Santo, que o projeto abrange inicialmente. Vale lembrar que a Federação representa 19,2 mil indústrias do Espírito Santo.

“Para o crescimento de uma empresa, ter acesso ao crédito é uma das maiores ferramentas. A Findes, por meio do nosso Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), vem construindo cada vez mais parcerias com instituições financeiras, como o Bandes, para auxiliar os empresários a encontrarem as melhores soluções de crédito”, enfatizou Paulo Baraona.

Saintive comentou que o Bandes está comprometido em fornecer soluções financeiras acessíveis, competitivas e personalizadas para atender às demandas desses negócios e impulsionar o desenvolvimento sustentável de maneira mais estratégica. “No primeiro semestre de 2024, a indústria respondeu por 29% da carteira de crédito do Bandes e pretendemos aumentar esse alcance com o atendimento dos correspondentes bancários”, afirmou.

Linha de crédito facilitada

A presença dos correspondentes no interior do Estado é uma estratégia do banco para facilitar e ampliar o acesso ao crédito para as empresas locais, interiorizando o desenvolvimento.

Com orientação às empresas durante todo o processo de solicitação de crédito, os profissionais atuarão com uma linha de financiamento de até R$ 300 mil para capital de giro.

Além de um processo todo digital, as empresas contarão com um apoio do Bandes para a apresentação de garantias. As operações de crédito intermediadas pelos correspondentes bancários serão garantidas pelo Fundo de Aval do Bandes ou pelo Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, do Sebrae), juntamente com o aval dos próprios sócios, eliminando a necessidade de apresentação de garantias reais.

Condições operacionais

Bandes Giro Automático

Valor financiável: de R$ 25 mil até R $300 mil

Taxas de juros: 0,4% ao mês + Selic*

Carência: até 3 meses

Prazo total: até 36 meses

*Bônus de pontualidade de 0,25% ao ano + bônus de liderança feminina de 0,5% ao ano

Confira mais informações sobre correspondentes bancários: www.bandes.com.br/correspondente