Inscrições abertas para verificação de taxímetros em Vitória

Os proprietários de veículos táxi licenciados no município de Vitória já podem realizar o agendamento para a verificação obrigatória dos taxímetros, referente ao exercício de 2024. A fiscalização, conduzida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES), segue até o dia 4 de outubro.

O agendamento do serviço deve ser feito de forma antecipada, por meio do site do Ipem-ES (www.ipem.es.gov.br). Além disso, o proprietário deve emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento da taxa associada ao serviço.

Importância da verificação

A verificação anual dos taxímetros é uma medida crucial para garantir que esses instrumentos estejam em conformidade com a legislação vigente. Esse processo visa proteger os usuários dos serviços de táxi, assegurando que o valor cobrado seja justo e calculado por um taxímetro devidamente calibrado e aprovado pelo Ipem-ES, órgão delegado do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no Estado.

Durante a inspeção, caso sejam identificadas irregularidades nos taxímetros, os aparelhos serão reprovados e enviados para reparo em oficinas autorizadas pelo Inmetro. O não cumprimento das normas pode resultar em autuações para os proprietários dos veículos.

Canais de comunicação

O Ipem-ES disponibiliza canais para atender dúvidas e denúncias de possíveis irregularidades:

A participação dos taxistas no processo de verificação é fundamental para manter a confiabilidade do serviço prestado à população.