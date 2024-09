Inteligência Artificial: projeto oferece curso gratuito de robótica no ES

Criar cursos de robótica com a abordagem prática e acessível integrando conceitos modernos como Inteligência Artificial (IA) e visão computacional para alunos de todos os níveis de formação é o objetivo do projeto “Robótica para todos”. A proposta foi desenvolvida pela startup GainTech, sob a coordenação do professor de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) da Serra, Marco Antonio Leite. O trabalho tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), por meio do edital do Tecnova II.

Leia também: Olimpíada Nacional oferece premiação para alunos do ES; saiba mais

A novidade trazida pelo projeto é a abordagem prática e acessível da robótica, integrando conceitos modernos como Inteligência Artificial e Visão Computacional com sistemas de robótica móvel, de forma inclusiva e motivacional, seguindo as orientações da Educação 4.0.

“Participar do edital Tecnova II foi uma experiência enriquecedora, me permitiu ter um conhecimento fantástico na gestão de projetos, na área de marketing, gravação de vídeos, escrita de livros, além de poder conhecer de perto a realidade da educação em escolas públicas municipais e, com isso, realizar as adequações do projeto”, explicou o professor Marco Antonio Leite.

O objetivo do “Robótica para todos” é tornar o aprendizado da robótica mais acessível e também atender alunos de todos os níveis educacionais. Para isso, o projeto criou um curso gratuito de 40 horas que trabalha com Python e a parte inicial da inteligência artificial para pessoas iniciantes na área. O curso está disponível no YouTube e ainda não oferece certificado, mas, de acordo com o professor, a equipe do projeto está implementando um site para disponibilizar todos os cursos oferecidos pelo “Robótica para todos”, gratuitos ou não, e assim gerar certificados para os alunos.

O coordenador conta que o suporte da Fapes foi essencial para a criação do projeto: “a Fapes possibilitou a realização do projeto em toda a sua amplitude, desde a criação dos cursos até a execução de provas de conceito e a formação de parcerias com escolas e prefeituras”, declarou Marco Antonio Leite. Ele contou ainda que trabalharam com escolas municipais para testar os cursos e que tiveram grande satisfação com o resultado, pois despertou grande interesse dos alunos com a robótica.

Ao todo, o projeto oferece três cursos on-line. São eles: “Robótica Para Iniciantes: Descubra o fascinante mundo da robótica”; “Robótica – Sensores e Atuadores: Aprenda a conectar e programar sensores e atuadores em seus projetos de robótica”; e “Interfaces Gráficas com PyQt: Domine a criação de interfaces gráficas profissionais com PyQt”. Além de vídeos tutorias no YouTube, com o passo a passo para o aluno começar a programar algoritmos (Inteligência Artificial no Python: Explore o poder da inteligência artificial com Python).

A startup Gain Tech foi impulsionada nos editais da Fapes Centelha I, Spin Off I e, atualmente, participa dos editais Tecnova II e 2ª Etapa do Cluster, onde recebe apoio para dar aula sobre robótica em escolas. “Já demos aula em Aracruz, agora vamos dar aula em Colatina e Linhares. Aproveitamos essas idas às escolas para deixar os kits para a capacitação dos professores e alunos, e também com intuito de deixar o curso mais alinhado”, disse Marco Antonio Leite.

Para o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, o trabalho executado pela startup, a partir do apoio recebido da Fundação, reforça que o investimento público do Governo do Estado em inovação é fundamental para que os empreendedores coloquem em andamento novos serviços e produtos que favorecem o desenvolvimento para o Espírito Santo.

“É gratificante ver que os editais da Fapes voltados para as startups resultaram em iniciativas em diferentes setores econômicos atendendo demandas prioritárias do Estado. A GainTech atua no setor educacional e os cursos oferecidos desenvolvem habilidades tecnológicas nas áreas de robótica, inteligência artificial e visão computacional. São áreas com grande demanda por profissionais qualificados”, disse Varejão.

Edital Tecnova III está aberto

O edital Tecnova tem por objetivo promover um significativo aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade das empresas e da economia do País. Dessa forma, este Edital visa a apoiar projetos de inovação, que envolvam significativo risco tecnológico associado a oportunidades de mercado.



A 3ª edição do Tecnova está aberta com prazo de inscrição até o dia 29 de setembro, no site www.sigfapes.es.gov.br. Cerca de 35 empresas capixabas com faturamento anual bruto de até R$ 16 milhões serão selecionadas para receberem até R$ 400 mil cada, além de serem aceleradas e internacionalizadas de forma personalizada.