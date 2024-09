Olimpíada Nacional oferece premiação para alunos do ES; saiba mais

Medalhas, viagem e notebooks. Essas são as premiações que os estudantes que se destacarem na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 (ONEE), organizada pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, levarão para a casa. As inscrições para a competição vão até 04 de outubro e podem ser realizadas pelos professores das escolas no site www.onee.org.br.

A competição tem o objetivo de engajar os alunos em atividades que promovam a eficiência energética e a sustentabilidade, além de incentivar a educação sobre o consumo consciente de energia.

A primeira fase da competição acontece por meio de games voltados para a resolução de problemas relacionados à eficiência energética. Já na segunda fase, são propostas questões objetivas sobre o assunto que devem ser resolvidas no aplicativo ou no site da ONEE. Assim os estudantes serão classificados e premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores de cada estado serão convidados para uma cerimônia especial em Brasília, na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), prevista para acontecer em novembro.

Além da distribuição de medalhas, está garantida a entrega de um notebook para os primeiros classificados de cada estado. Os estudantes agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze na ONEE estarão automaticamente classificados para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte, sem a necessidade de participação na 1ª fase da ONC.

A Olimpíada, que acontece por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela ANEEL, oferece ainda curso de formação gratuito para estudantes e professores que participarem do evento. O curso possui três módulos que abordam os seguintes assuntos: introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; uso seguro da energia elétrica e ações de eficiência energética e combate ao desperdício.

Quem pode participar

A oportunidade é para alunos matriculados em escolas públicas e privadas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental de todos os estados brasileiros. A edição de 2024 espera alcançar mais de 200 mil alunos, além de abranger pelo menos 9,6 mil professores e 3,1 mil escolas de todo o país.

Cronograma:

Inscrições: Até 04 de outubro, no site https://www.onee.org.br/

Até 04 de outubro, no site https://www.onee.org.br/ Formação de professores: 22 de julho a 05 de outubro

22 de julho a 05 de outubro Provas e Desafios (FASE I e II): 07 a 12 de outubro

07 a 12 de outubro Resultado: 25/10

25/10 Evento de premiação: novembro