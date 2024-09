Roberto Carlos no ES: venda de ingressos começa nesta sexta (20)

Que tal curtir o show de Roberto Carlos no ES? As vendas para o show do Rei na Praça do Papa, em Vitória, no dia 26 de outubro, começam nesta sexta-feira (20), a partir das 12h. Foi montado um quiosque no Shopping Vitória, na Enseada do Suá, em frente à loja Vivara, no segundo piso. Também é possível reservar sua cadeira por meio do site https://www.eventim.com.br/.

As entradas do Setor Azul central (o mais perto do palco) custam R$ 390, enquanto as do Setor Azul lateral custam R$ 340. Já o Setor Amarelo está sendo vendido por R$ 280. O Setor Verde, por sua vez, custa R$ 220. Enquanto o Branco é vendido a R$ 125. Todos os valores citados referem-se ao valor de meia entrada. A Arena PCD, com valor único, é vendida a R$ 125.

Portanto, terão direito a meia-entrada pessoas com deficiência, professores da rede pública de ensino, idosos (mais de 60 anos) e estudantes – todos com a devida comprovação em documentos. A classificação do show é para maiores de 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos devem ir acompanhados dos responsáveis legais.

Roberto Carlos no ES

O cantor está viajando com o show “Eu Ofereço Flores”, que começou em abril com um show em São Paulo que comemorou seus 83 anos. No espetáculo, o público pode esperar sucessos como “Emoções”, “Como é grande o meu amor por você” e “Além do Horizonte”, além de músicas mais recentes que refletem sua versatilidade e capacidade de se reinventar ao longo dos anos.

Aliás, reconhecido como um dos maiores ícones da música nacional e internacional, Roberto Carlos acumula prêmios, recordes de vendas e uma legião de fãs.

Serviço

Show do Roberto Carlos no ES

Data: 26 de outubro de 2024

Local: Praça do Papa, Vitória – ES

Horário: 21h

Ingressos em ponto físico: Quiosque no segundo piso do Shopping Vitória

Ingressos para compra online: https://www.eventim.com.br/