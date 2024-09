Leilão com lances a partir de R$ 50 no ES: começam as visitas aos veículos

O leilão de veículos e sucatas do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) já está em andamento. A partir desta segunda-feira (16), os interessados poderão visitar e avaliar, pessoalmente, os lotes disponíveis. A visitação ocorrerá até o dia 20 de setembro, das 10h às 15h.

Os veículos, lotes 01 ao 62, estão à disposição no pátio do Departamento de Manutenção do CBMES, localizado na Av. Rio Marinho, n°143, Nova América, Vila Velha (antigo pátio da Cesan). Os demais lotes poderão ser visitados no Galpão da Gerência de Bens do CBMES, na rua Holdercim nº1012, CIVIT II, Serra.

Os lances foram abertos no último dia 06 e vão até o dia 21 de setembro, exclusivamente na modalidade on-line. Os interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro www.liderleiloes.com.br e enviar documentos para análise. Após a aprovação dos documentos, o participante deverá aceitar os termos descritos nas condições de venda do leilão, para ficar apto a dar lances.

Os lances para o leilão de veículos e sucatas são realizados por meio do site do leiloeiro www.liderleiloes.com.br. Após o fechamento do lote, o arrematante receberá um e-mail de confirmação de lance vencedor. Também será enviado via e-mail o resumo de arremate com as informações dos lotes adquiridos e valores detalhados.

Leilão com lances a partir de R$ 50

Ao todo, estão sendo ofertados 83 lotes, compostos por 62 veículos entre caminhões, vans, caminhonetes, automóveis, motos, quadriciclo, reboque, trailer e 21 lotes de “sucatas” diversas tais como: ar-condicionado, equipamentos de academia, computadores all in one, eletrodomésticos, embarcação, motores de popa entre outros.

O menor lance mínimo tem início com o valor de R$ 50,00, que são os lotes de nº 58 e 59 (“sucatas” reboques para barcos) e 73 (“sucata” de escadas). Já o que tem o maior preço inicial é o lote nº 01, formado por um caminhão FORD/CARGO 1933, avaliado em R$ 70.000,00. Também serão leiloados veículos do tipo ambulância, com lances iniciais a partir de R$ 18 mil; motocicletas com lances iniciais a partir de R$ 3 mil; e veículos pequenos, como um Ford Fiesta com lance inicial de R$ 7.500.

Endereços dos locais de visitação:

LOTE 01 AOS 62 (veículos) – PÁTIO 01: Av. Rio Marinho, n°143 – Nova América/Vila Velha no Departamento de Manutenção do CBMES (Antigo pátio da CESAN – Cobilândia).

LOTE 63 AOS 83 – PÁTIO 02: Rua Holdercim nº1012, CIVIT II, Serra/ES Galpão da Gerência de Bens do CBMES.