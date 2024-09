Lorena Vasques intensifica campanha no Alto Eucalipto e Zumbi

A candidata a prefeita em Cachoeiro de Itapemirim pelo PSB, Lorena Vasques, aproveitou o domingo (1) de manhã para visitar os moradores dos bairros Alto Eucalipto e Zumbi.

Acompanhada de muitos apoiadores, ela aproveitou para ouvir quais são as principais demandas da população, mas também para mostrar todas as ações do governo Victor Coelho, durante os quase oito anos de mandato.

Foi uma manhã de trabalho intenso e muito diálogo. A região é uma das maiores de Cachoeiro e já recebeu investimentos como reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS); instalação de playgrounds; reformas de quadras, praças, jardins e canteiros; construção de um Centro Comunitário; manutenção de ruas; entre outras ações.

O comitê de campanha de Lorena fica aos pés do bairro Zumbi, na rua Etelvina Vivácqua, no Nova Brasília, local que recebe também a maior obra de drenagem da história de Cachoeiro e tem por objetivo pôr fim aos alagamentos nessa região.