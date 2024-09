Luto: morre ex-deputado Vicente Silveira

Morreu nesta quarta-feira (4), o ex-deputado estadual Vicente Silveira, aos 99 anos de idade. Vicente presidiu a Assembleia Legislativa no biênio 1981-1982, mas exerceu atividade parlamentar por cinco mandatos (1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1975-1979 e 1979-1983).

Leia Também: TCE-ES julga contas de Câmaras no Sul do Estado; confira os resultados

Nascido em Iúna em 12 de outubro de 1924, o parlamentar representava os anseios da população do Caparaó no parlamento. Era professor de Geografia e História, contador e advogado.

Na sua trajetória política, Vicente fez parte dos partidos políticos como UDN, PDS e Arena.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.