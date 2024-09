Mãe e filha ficam feridas após moto bater em cavalo em Marataízes

Uma mulher e a filha dela ficaram feridas após a moto em que elas estavam bater em um cavalo na ES 060, na altura do bairro Boa Vista, em Marataízes, na noite da última quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, no local do acidente, a condutora da motocicleta disse que seguia na rodovia, quando um cavalo invadiu a pista e acabou ocorrendo o atropelamento. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Além dela, na garupa da moto estava a filha, que já havia sido socorrida pelo resgate à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Marataízes. O estado de saúde delas não foi informado.