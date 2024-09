Maior festa de artesanato do Estado, ArteSanto terá entrada gratuita

Com o tema “Ícones do artesanato”, a 12º edição da ArteSanto, a Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo, vai acontecer dos dias 13 a 22 de setembro na Praça do Papa, em Vitória, com entrada gratuita.

Este ano, reunindo mais de 500 artesãos, o evento homenageia as produções tradicionais do Estado, desde a Panela de Barro, que é reconhecida como patrimônio cultural do Brasil, até a confecção da casaca, bonecas de palha de milho, o fuxico, flores de concha e a famosa renda de bilros. A ArteSanto contará ainda com a presença do legado ancestral das peças fabricadas pelos indígenas de Aracruz, como cestas e artigos culturais. Há opções a partir de R$ 5.

A edição deste ano prevê cerca de 30 mil pessoas circulando pela Praça do Papa. Ao menos onze Estados já estão confirmados com seus produtos e artesãos. São eles: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe, e, claro, Espírito Santo.

Ainda, a edição de 2024 da ArteSanto contará com uma inédita exposição imersiva, que estará aberta ao público de forma gratuita. Com curadoria da historiadora Patrícia Merlo, a exposição “Mãos que contam histórias” é um convite à descoberta do artesanato como patrimônio cultural imaterial, vivo e dinâmico. Os visitantes poderão transitar por um espaço que narra a história do desenvolvimentos do artesanato.

ArteSanto

Com peças de arte que eternizam histórias de povos e culturas, o público poderá ir às compras e conhecer o que há de mais bonito e novo no universo da cerâmica, dos tecidos, metais, pedras, produtos do mar, reciclados, sintéticos, papel, fibra natural, couro, congo, panela de Barro e produtos indígenas. Esses materiais dão vida a inúmeras produções de jóias, roupas, bolsas, móveis, decoração para casa, redes e vasos.

Segundo a organizadora do evento, Sônia Iamonde, eventos como esse são de extrema importância para mostrar todo o potencial que a produção artesanal tem na economia em um país rico em diversidade como o Brasil. “O artesanato também exerce um papel importante como combustível de um desenvolvimento econômico que beneficia milhares de famílias. Cada artefato, frutos de habilidades hereditárias, transmite não apenas técnicas tradicionais, mas também estilos de vida distintos”, diz.

Este ano, o ArteSanto também contará com uma programação para a criançada aproveitar e diversas atrações musicais ao longo dos dias. A feira ainda conta com uma nova planta e a instalação de praças de descanso, assim, garantindo cada vez mais uma melhor experiência aos visitantes.

A ArteSanto é uma realização do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e apoio institucional da Federação dos Artesão do Espírito Santo (FEARTES) e a Confederação Brasileira dos Artesãos (CONART). Organização da Iamonde Design de Eventos.

SERVIÇO

ArteSanto – Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo

Data: 13 a 22 de setembro

Local: Praça do Papa

Entrada: gratuita

Programação cultural

14 de setembro

16h – Música na Rede Coro Jovem

19h – Orquestra Dedilharco

15 de setembro

16h – Música na Rede Orquestra Jovem de Violões

17h30 – Irmãos Kyoskys (atração circense)

18h – Orquestra Dedilharco

19 de setembro

19h30 – Debora Fassarela

20 de setembro

19h30 – Debora Fassarela

21 de setembro

16h – Irmãos Kyoskys (atração circense)

22 de setembro

16h – Música na Rede – Banda Jovem