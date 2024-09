Negociação de débitos e troca de lâmpadas gratuitas no Espírito Santo

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, participará dos mutirões organizados pelo Procon nos municípios de Serra e Vila Velha, com a Van da Boa Energia. Além da oportunidade de negociar débitos com condições especiais, os clientes poderão efetuar a troca gratuita de lâmpadas e o pré-cadastro na Tarifa Social, que garante desconto na conta de energia.

Na Serra, no bairro Portal de Jacaraípe, o atendimento acontece durante a Semana de Negociação de dívidas do Procon, de hoje até sexta-feira, dias 9 e 13, das 9h às 16h, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, no Pró Cidadão.

Em Vila Velha, a Van da Boa Energia levará os serviços entre terça e quinta-feira, dias 10 e 12, para o Mutirão de Negociação de dívidas do Procon. O evento acontece na avenida Santa Leopoldina, 840, na Faculdade Novo Milênio, das 9 às 16 horas.

Bairro em Cariacica

A troca de lâmpadas gratuitas e a oportunidade do pré-cadastro na Tarifa Social também está disponível para os moradores e região vizinha do bairro Campo Verde, em Cariacica. Serão dois dias de atendimento à população, sendo hoje, dia 09, e na sexta-feira, dia 13, das 9 às 16 horas, na avenida Central, 147, próximo à UBS Campo Verde.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia.

O que levar

O cliente poderá levar até 10 lâmpadas incandescentes, halógenas e fluorescentes compactas para trocar gratuitamente pela mesma quantidade de lâmpadas LED. Com a troca gratuita os clientes ainda garantem economia na conta de energia, já que a tecnologia LED proporciona iluminação mais eficiente, vida útil longa, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, tornando-se uma escolha altamente recomendada.

Além disso, para a troca das lâmpadas, é preciso apresentar uma conta/fatura de energia residencial recente (nesse caso, não é preciso ser o titular da conta de energia) e o documento de identidade (RG) de quem estiver presente.

Desconto de até 65% na conta de energia

A Tarifa Social é um benefício do Governo Federal que concede até 65% de desconto na conta de energia para famílias de baixa renda. O desconto é concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família.

Para ter acesso, é fundamental certificar-se dos critérios estabelecidos pelo governo federal. Entre eles, é preciso ter o NIS (Número de Identificação Social) ativo e atualizado no CadÚnico, renda familiar per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário mínimo e, no caso de idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, ter o número do benefício BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) atualizado.

Nas 70 cidades atendidas pela EDP foram contabilizadas mais de 235 mil famílias potenciais para inclusão no cadastro, mas que podem não estar inscritas no benefício pois o número da instalação elétrica da residência não está vinculado ao titular do CadÚnico. Neste caso, o cliente pode entrar em contato pelos canais de atendimento da EDP ou pelo site: www.edp.com.br/tarifasocial.

Serviço:

Serra - Portal Jacaraípe

Semana de negociação de dívidas do Procon

Data: De hoje até sexta-feira (09 a 13/09)

Horário: 9h às 16h

Local: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5416, Portal de Jacaraípe, Serra – Pró Cidadão

Cariacica - Campo Verde

Data: Hoje e sexta-feira (9 e 13/9)

Horário: 9h às 16h

Local: Av. Central, 147, Campo Verde, Cariacica – próximo à UBS Campo Verde

Vila Velha – Praia de Itaparica

Mutirão de negociação de dívidas do Procon

Data: De amanhã até quinat-feira (10 a 12/09)

Horário: 9h às 16h

Local: Av. Santa Leopoldina, 840, Praia de Itaparica, Vila Velha – Faculdade Novo Milênio