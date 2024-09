Marataízes recebe premiação para fortalecer turismo local

A cidade de Marataízes venceu o Desafio Cadastur, uma iniciativa que visa a aumentar as adesões ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Como prêmio pela conquista, o município recebeu 15 mil folhetos promocionais, entregues nessa quarta-feira (4) pela equipe da Gerência de Gestão do Turismo (Gestur), da Secretaria do Turismo (Setur).

O Desafio Cadastur é uma ação promovida pela Setur, que tem como objetivo incentivar os municípios a aumentar o número de estabelecimentos e profissionais cadastrados no Cadastur, ferramenta essencial para a formalização e regulamentação do setor turístico. A vitória de Marataízes reflete o empenho da administração municipal em fortalecer o turismo local, que é um dos principais motores da economia da região.

O folder, que será distribuído em diversos pontos estratégicos, foi elaborado para destacar as principais atrações turísticas de Marataízes, como suas belas praias, o Parque Natural Municipal Morro da Boa Vista e o Farol de Marataízes. Além disso, o material visa atrair mais visitantes, fortalecendo a imagem do município como um destino turístico de excelência no Espírito Santo.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância da premiação. “Marataízes mostrou um grande compromisso com o desenvolvimento do turismo ao vencer o Desafio Cadastur. Esses folhetos vão ajudar na promoção das riquezas naturais e culturais do município, fortalecendo ainda mais o turismo na região”, afirmou.