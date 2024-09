Menor é apreendido pela quinta vez por tráfico de drogas no ES

Policiais militares do 10º Batalhão, apreenderam crack, maconha e cocaína no município de Guarapari, no final da tarde desta quarta-feira (25). Um adolescente de 15 anos foi apreendido, por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento nas proximidades dos bairros São José e Nossa Senhora da Conceição, a equipe visualizou um menor saindo de um terreno baldio e segurando um objeto. Imediatamente, foi realizada a aproximação e abordagem, sendo encontrados três pinos de cocaína e uma bucha de maconha na mão do adolescente.

Uma parte dos policiais, juntamente com a equipe K9, se deslocou ao local de onde o menor havia saído. Ao empregar o cão Lobo, foi localizada uma sacola com 119 pinos de cocaína, 21 buchas de maconha, 17 tiras da mesma droga e 32 pedras de crack. O adolescente assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Durante consulta, os policiais verificaram que ele havia sido encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari quatro vezes por tráfico de drogas, sendo três neste ano e uma em 2023.

O adolescente foi, novamente, encaminhado para a delegacia, onde foram entregues os materiais apreendidos.

