Mercadorias desviadas e avaliadas em R$ 100 mil são recuperadas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 11º Distrito Policial da Serra, localizado em Jacaraípe, realizou, nesta terça-feira (17), uma operação policial que resultou na recuperação de mercadorias desviadas em golpe de estelionato, avaliadas em aproximadamente R$ 100 mil reais. O material foi localizado em um galpão no distrito de Guaraná, no município de Aracruz.

O delegado Rodrigo Henrique Rosa, titular do 11º Distrito Policial da Serra, informou que a equipe recebeu a denúncia de que um grupo de empresários teriam sido vítimas de um crime de estelionato, após contratarem diversos fornecedores para o aluguel de tendas, palcos, mesas, cadeiras, utensílios de cozinha (taças de vidro e talheres) e equipamentos de som, que seriam utilizados em uma grande festa que aconteceria nos últimos sábado (14) e domingo (15).

“Os materiais foram entregues e montados na manhã do dia 13. No entanto, durante a madrugada de sábado (14), o grupo criminoso retornou ao local, desmontou e retirou todo o material”, contou o delegado Rodrigo Henrique Rosa.

Após a denúncia, policiais do Distrito Policial realizaram diligências e localizaram o material no galpão de um comércio localizado no distrito de Guaraná, em Aracruz. O bar anexo ao galpão pertence a um indivíduo, que alegou desconhecer a origem dos produtos e foi intimado a prestar esclarecimentos à polícia.

O material recuperado foi devidamente restituído ao grupo de empresários lesados. Dois suspeitos já foram identificados e as investigações continuam em andamento para capturar os responsáveis e levá-los à Justiça.