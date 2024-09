MiniCOP: Jovens do ES simulam acordo da ONU para questões climáticas

O Palácio Anchieta, sede do Executivo estadual, recebeu neste sábado (14) e domingo (15), um evento simulado Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas.

A MiniCOP teve a participação de jovens capixabas que simularam um acordo multilateral para financiar soluções e estabilizar o aquecimento global. Durante o evento, foram escolhidos dois participantes que vão compor a comitiva do Espírito Santo que participará da COP29 no mês de novembro, em Baku, no Azerbaijão.

Ao todo, 74 jovens capixabas ou residentes no Espírito Santo, de 18 a 29 anos, tiveram a oportunidade de experienciar de forma imersiva as complexas discussões sobre políticas ambientais e mudanças climáticas. A MiniCOP foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), e instituições parceiras.

“O debate sobre mudanças climáticas é um debate planetário. No Brasil, precisamos envolver cada vez mais os governos e especialmente a sociedade. Quando organizamos um debate para simular como funciona uma reunião da Conferência das Partes (COP), isso é bom para que os jovens aprendam e também lidem com a dinâmica das negociações. É também uma forma de chamar a atenção da juventude capixaba sobre o tema”, comentou o governador Renato Casagrande, que participou dos dois dias do evento.

Para o secretário de estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, ao simular as negociações e debates que ocorrem nas COPs, os participantes aprendem sobre as nuances das políticas climáticas e desenvolvem habilidades de negociação, argumentação e trabalho em equipe. “Estimular a criação de novas e futuras lideranças com preocupações reais sobre as questões climáticas é um dos objetivos da MiniCOP. Percebemos que alcançamos este resultado pelo grau de comprometimento das discussões e no nível dos debates e moderações”, avaliou.

O acordo multilateral final dos países membros, representados pelos jovens, foi aprovado em consenso, após acaloradas negociações não moderadas, ou seja, de livre debates entre os participantes sem a moderação da mesa diretora, formada pelo secretário Felipe Rigoni, servidores da Seama e convidados. Ao final, a proposta foi aprovada em plenário pelos países.

Selecionados para COP29



Na cerimônia de encerramento, que ocorreu no domingo (15), o governador Renato Casagrande anunciou os nomes das selecionadas para compor a comitiva do Espírito Santo que irá a Baku, em novembro, e acompanharão as negociações reais das nações. São elas: Brenda Hülle Lübe de Amorim Coelho, que representou a Turquia, e Lívia Nicolov Amaral, que representou a Finlândia.

Como critério de seleção, a mesa diretora considerou fatores como: oratória, liderança, representação do País e a contribuição dos participantes para a finalização do acordo de resolução. Todos os custos da viagem serão custeados pelas instituições apoiadoras da MiniCOP (Vale, Marca Ambiental, ArcelorMittal e Suzano).

“A Brenda e a Lívia se destacaram durante o evento e vão participar da COP29 conosco. Tenho certeza que elas irão enriquecer os debates que vamos participar em Baku. É importante destacar que todos os 74 jovens que participaram deste evento demonstraram estar preparados para discutir soluções para as mudanças climáticas”, disse o governador.

Além das vencedoras, outros oito participantes foram agraciados com menções honrosas: Sarah de Souza Araújo, Isabela Kerner de Melo, Anyssa Satimi Komati Andrade, Flavia Sipolati Mendes, Giovanni Pires Trevissan, Luan Belisario de Assis, Thais Fontana Zanoni Carreira e Henrique Torezani. Além de mais duas menções honrosas para as delegações do Japão e da Turquia pelo excepcional trabalho em equipe.