Motocicleta abordada no ES chama atenção da PRF

Uma motocicleta Honda XRE 300, conduzida por um homem, de 33 anos, foi abordada por policiais rodoviários federais, na noite da última segunda-feira (9), em Serra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem, ao analisar os elementos de identificação, constataram que o veículo estava adulterado, porém não foi possível identificar a moto original.

A ocorrência foi encaminhada pela PRF para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

