Mulher do ES mantida em cativeiro por quase 10 anos é resgatada na Bahia

Uma mulher, de 25 anos, desaparecida desde 2015 da cidade de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, foi libertada de um cativeiro onde era mantida por quase 10 anos no município de Jucuruçu, no Sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), uma operação foi iniciada após a vítima contatar sua família. A ação começou na madrugada da última quinta-feira (19), quando os policiais civis, acompanhados pelo pai da vítima, seguiram de Rio Bananal com destino a Jucuruçu, na Bahia. Ao chegarem ao local, realizaram campanas e na manhã desta sexta-feira (20), cercaram o ambiente. No entanto, o suspeito de 43 anos, conseguiu fugir para a mata.

“Após quase 10 anos de buscas, conseguimos localizar a vítima graças ao contato que ela fez com a família. Agimos prontamente para organizar a operação, que foi um sucesso”, declarou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Vítima era ameaçada de morte

Bastante emocionada, a vítima contou aos policiais que foi sequestrada pelo suspeito no ano de 2015, sofreu abusos sexuais constantes e era mantida trancada e sob ameaça de morte, inclusive contra seus familiares, caso tentasse escapar.

“Ele a vigiava o tempo todo e nunca permitiu que ela frequentasse a escola. A vida dela era completamente controlada por ele. A vítima passou por vários locais, incluindo a capital Vitória, onde viveu por três anos, antes de ser levada para Jucuruçu. Durante todo o tempo, ela foi obrigada a trabalhar na roça e recebia apenas R$ 100,00 por mês”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo.

O suspeito deu à vítima um celular há oito meses, o que permitiu que ela conseguisse contatar sua família sem o conhecimento dele. “Ela criou uma conta na rede social Instagram e conseguiu pedir ajuda. Foi a partir daí que conseguimos montar a operação”, disse o delegado.

Além de libertar a vítima, a Polícia Civil apreendeu no local três armas de fogo de fabricação caseira, incluindo uma calibre 12 e um revólver calibre 38, além de munições e documentos falsos. As buscas pelo sequestrador continuam, e a polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja comunicada pelo Disque Denúncia 181, com garantia de sigilo.