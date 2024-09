Mulher envolvida com alto escalão de facção criminosa é presa em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), realizou a Operação Machine Head na madrugada desta segunda-feira (30), com intuito de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra familiares do alto escalão da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que transportavam drogas para o interior do presídio Máxima II.

No total, a ação visa cumprir 10 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão, nos municípios de: Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Serra e Aracruz.

Até o momento, a operação resultou na prisão de sete mulheres, com idades entre 22 e 48 anos, entre elas, uma residente do bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Essas drogas são repassadas a outros integrantes que estão em liberdade, com o intuito de gerir as regiões dominadas pela facção, realizar a tomada de territórios e incitar atos como queima de ônibus e homicídios de policiais (salve geral).

Confira todas as mulheres que foram presas:

1 conduzida, de 35 anos, no bairro da Penha, em Vitória

1 conduzida, de 48 anos, bairro da Penha, em Vitória

2 conduzidas, de 45 e 22 anos, no bairro Itararé, em Vitória (Mãe e filha)

1 conduzida, 38 anos, bairro Conquista, em Vitória

1 conduzida, de 41 anos, no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim

1 conduzida, de 26 anos, no bairro São Benedito, em Vitória