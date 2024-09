Nota Premiada Capixaba fará sorteio de setembro na próxima quinta (12)

O 33º sorteio do Nota Premiada Capixaba será realizado na próxima quinta-feira (12), às 11h45, com transmissão ao vivo na TVE, na Rádio Espírito Santo e também nas redes sociais da emissora. Os 12 ganhadores do mês de setembro levarão para casa R$ 97,5 mil em prêmios, quatro por região: Metropolitana, norte e sul.

Como acontece todos os meses, serão sorteados quatro prêmios para cada uma das três regiões, sendo um no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil. Já as entidades sociais que participam do programa serão premiadas caso tenham sido indicadas pela pessoa sorteada e também receberão o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social.

Pelo sorteio, a entidade ganha o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado que a tiver indicado. Assim, se o cidadão for premiado com R$ 20 mil, a instituição escolhida também será premida, recebendo R$ 10 mil. Já o rateio distribui mensalmente R$ 164 mil às instituições participantes.



Estarão concorrendo os bilhetes gerados por notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de agosto. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos, é gerado um bilhete para concorrer aos prêmios. O limite de participação a cada sorteio mensal é de até 50 bilhetes por CPF cadastrado no programa.

Os contemplados vão receber mensagem pelo e-mail cadastrado no sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico para que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site do Nota Premiada, além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

Como participar?

O Nota Premiada Capixaba tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal, o estímulo à regularização cadastral das empresas e às atividades desenvolvidas por entidades sociais.

Para concorrer, é muito fácil: é só se cadastrar uma única vez no site https://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e pedir para incluir o número do seu CPF nas notas fiscais das suas compras. Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos e os bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente.