Operação no Espírito Santo resulta na prisão de suspeito de homicídio

Uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (24), resultou na prisão de um homem de 24 anos, suspeito de envolvimento em homicídios em São Mateus.

Os mandados foram cumpridos em seis imóveis, buscando a prisão e meios de prova de envolvidos em homicídios na região do Nativo de Barra Nova, dos bairros Liberdade e Pedra D’água, em São Mateus.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito foi localizado em casa, no bairro Pedra D’Água. O homem foi surpreendido pela presença dos policiais e não houve reação. Ao realizar buscas no imóvel, os policiais encontraram uma pistola, com carregadores e 52 munições, escondidos em uma bolsa de criança.

Ao verificarem os dados da arma, os policiais constataram que existe uma ocorrência de furto da pistola, registrada no Estado do Maranhão. A equipe também apreendeu quase R$ 6 mil e dois pés de maconha. O detido foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Além do cumprimento de mandado de prisão temporária, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

No mesmo bairro, em outro imóvel, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão, encontrando munições, anotações de venda de drogas e um pé de maconha. Um adolescente que estava no imóvel assumiu a propriedade dos materiais ilícitos e também foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. O menor assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos legais, o menor foi reintegrado à família.

No bairro Liberdade, buscas em uma residência resultaram na apreensão de dois simulacros de arma de fogo, rádio comunicador, dinheiro e um celular. Nenhum suspeito foi detido neste endereço.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e contou com a participação de outras delegacias da região, além da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), e da Polícia Militar (PMES) e Polícia Penal (PPES) do Espírito Santo.

Sobretudo, as investigações seguem em andamento e o material apreendido nesta terça-feira (24) vai robustecer as investigações. Cidadãos que tenham qualquer informação sobre os crimes cometidos no município de São Mateus podem auxiliar o trabalho da Polícia Civil de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.