Obras de pavimentação no ES: benefícios vão além do asfalto

Os benefícios das obras de pavimentação no Espírito Santo vão além do recapeamento asfáltico.

De acordo com informações da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), responsável pelo Caminhos do Campo, programa de pavimentação de estradas rurais e municipais, a iniciativa melhora o escoamento da produção e reduz os custos e as perdas dos produtos perecíveis.

O objetivo do programa é adequar e pavimentar as estradas rurais do Estado. Além disso, oferece às áreas com maior densidade da agricultura familiar uma melhor trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção, redução de custos e perdas de produtos perecíveis.

Além de facilitar a mobilidade da comunidade, especialmente a rural, e desenvolver o agroturismo, as obras de pavimentação também contribuem para atrair mais turistas para as áreas rurais.

Assim, gera novas oportunidades de renda por meio de agroindústrias, pousadas, restaurantes e artesanato rural.

Como funcionam as obras de pavimentação

Ainda segundo informações da Seag, o programa de obras de pavimentação no Espírito Santo também apresenta o menor custo por quilômetro do país.

A iniciativa utiliza os materiais naturais existentes na região. Ainda respeita ao máximo o traçado original, aliando ao uso de tecnologias de última geração para o tráfego característico das estradas rurais.

Em geral, os municípios contratam os projetos das obras, o Idaf executa os licenciamentos ambientais e as empresas de pavimentação rodoviária executam os projetos.