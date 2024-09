Operação resulta na apreensão de mais de 7 milhões de cigarros no ES

Na tarde desta quarta-feira (11), uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal resultou na prisão em flagrante de três homens em um galpão localizado no bairro Rio Marinho, em Vila Velha.

Segundo a PF, a prisão dos suspeitos ocorreu enquanto descarregavam 720 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, que seriam distribuídos no Espírito Santo. Os indivíduos foram detidos quando deixavam o local, que funcionava como depósito provisório para o recebimento, descarga e redistribuição dos cigarros contrabandeados.

Entretanto, o esquema envolvia a transferência das caixas de um caminhão para o galpão e, posteriormente, para veículos utilitários, que faziam a distribuição dos produtos ilegais na Grande Vitória e no interior do Estado. As mercadorias contrabandeadas eram transportadas até o galpão em um caminhão, ocultas entre outras cargas, com o objetivo de dificultar a fiscalização policial.

Cigarros apreendidos

Durante a ação, foram apreendidos o caminhão e o veículo utilitário utilizados na operação de distribuição, além de celulares pertencentes aos presos. As 720 caixas de cigarros da marca GIFT, contrabandeados do Paraguai, foram avaliadas pela Receita Federal em R$ 2,34 milhões.

Os detidos foram conduzidos à sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante. Eles permanecerão à disposição da Justiça. Os cigarros apreendidos foram encaminhados à Receita Federal para a formalização do auto de infração e posterior destruição.

Os crimes de contrabando e associação criminosa preveem penas de 2 a 5 anos e 1 a 3 anos de prisão, respectivamente. “A Polícia Federal segue com operações de inteligência para identificar os responsáveis pela distribuição de cigarros clandestinos, prevenindo sua comercialização no estado”, diz o órgão.