Pastor procurado por estupro de vulnerável em Rondônia é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, prendeu, nesta sexta-feira (13), um homem de 38 anos, investigado por estupro de vulnerável no município de Machadinho D’Oeste, no Estado de Rondônia.

A polícia localizou o suspeito, pastor de uma igreja evangélica chamada “Deus é Amor”, durante uma ação no bairro São José, em Linhares, no norte do Espírito Santo.

A prisão ocorreu após a polícia receber informações sobre o paradeiro do detido, que estava sendo procurado pela 1ª Delegacia de Machadinho D’Oeste, da Polícia Civil de Rondônia (PCRO).

Após várias diligências, a PCES descobriu que ele morava na casa da mãe, no bairro São José, em Linhares.

“Ele é investigado por abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, que frequentava a igreja onde atuava como pastor. Após a denúncia, o suspeito teria se mudado inicialmente de Machadinho D’Oeste, para Ariquemes, em Rondônia, e, em seguida, fugido para Linhares, onde foi encontrado”, disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Na tarde desta sexta-feira (13), as equipes policiais surpreenderam o suspeito na casa onde morava, sem dar-lhe tempo para fugir ou reagir. Após a prisão, a polícia o encaminhou ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam os criminosos que cometem crimes sexuais.

“Esse é o 44º estuprador preso na região de Linhares no ano de 2024, região que abrange também os municípios de Sooretama e Rio Bananal”, informou Lucindo.