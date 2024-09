Pegando fogo: queimadas no ES pautam discussões no Poder Legislativo

Os incêndios que vêm ocorrendo no estado há cerca de uma semana, somados à crise hídrica, foram repercutidos na sessão ordinária desta segunda-feira (9), durante a fase das Comunicações, no Plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa (Ales).

O deputado Alcântaro Filho (Republicanos) chamou a atenção para os focos de incêndio no mês de agosto. Segundo ele, foram 550 registros. “O Brasil está pegando fogo e o estado Espírito Santo também está pegando fogo”, disse.

Ele ainda aproveitou para agradecer às autoridades estaduais pelas providências que vêm sendo tomadas. “Fui o primeiro a vir aqui para denunciar a omissão das autoridades em relação a esse tema”, garantiu o deputado. “(…) quero agradecer a sensibilidade do governo em nos ouvir, em ouvir o nosso apelo para que de fato fosse feita alguma medida concreta”, completou.

Vale lembrar que o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União), no último sábado (7), constituiu um grupo de trabalho para debater e formular sugestões para reduzir os impactos das queimadas e da crise hídrica. O governo do Estado, no mesmo dia, decretou estado de emergência em todo o Espírito Santo, diante da gravidade da situação.