Veículo furtado no Caparaó é apreendido pela GCM em Cachoeiro

Um veículo Ford Courier, foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na noite desta sexta-feira (13), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o relato da guarnição, o condutor, que também foi detido por estar sem habilitação, havia passado pelo Cerco Tático no bairro Valão, sentido centro.

Abordado pela GCM, o condutor informou que o veículo era de propriedade de seu empregador. Ao verificar o chassi do veículo, foi constatado que a restrição de furto/roubo ocorreu no dia 21/01/2023.

O condutor foi encaminhado para o DPJ, ficando à disposição da autoridade policial. Já o veículo foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran.

