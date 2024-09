PF apreende 30 quilos de maconha em empresa de envio de mercadorias no ES

A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira (2), uma operação de fiscalização em uma empresa de envio de mercadorias, utilizando cães farejadores, com o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas.

Durante a busca no galpão da empresa fiscalizada, que continha centenas de mercadorias, os cães Wolf e Kira, da equipe K9 da Polícia Federal, identificaram uma encomenda suspeita. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 30 kg de substância análoga à maconha. A demanda por esse tipo de transporte tem crescido, na tentativa de diversificar as formas de envio e dificultar a identificação pelas autoridades.

A droga estava oculta em uma caixa de papelão, junto a pó de café, uma tentativa de mascarar o odor, que foi eficientemente detectado pelos cães farejadores. O destino da droga era o estado da Bahia.

A substância foi apreendida e as investigações continuam para identificar possíveis coautores do delito. O crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito (Art. 40, V da Lei 11.343/2006), tendo em vista que a droga foi remetida de outro estado, pode acarretar uma condenação de até 15 anos de prisão.