PM apreende drogas dentro de residência em Marataízes

Policiais militares e civis apreenderam um pino de cocaína, 20 buchas de maconha e duas balanças de precisão na última terça-feira (10), no bairro Lagoa Funda, em Marataízes.

De acordo com a Polícia Militar, quando o suspeito viu os policiais, correu para o quintal de uma casa e conseguiu fugir, não sendo localizado.

Porém, a equipe viu pela janela da residência que havia diversas tirar de maconha em cima de uma mesa. Ao entrar na casa, os policiais encontraram um pino de cocaína, 20 buchas de maconha e duas balanças de precisão.

O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Marataízes.

