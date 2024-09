PM apreende mais de 15 kg de pasta base de cocaína no Espírito Santo

Na manhã do último domingo (15), policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), 15.240 kg de pasta base de cocaína durante a Operação Eucyon, no município de Guarapari.

Segundo a Polícia Militar, os militares abordaram um ônibus em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após empregarem o cão de detecção de narcóticos Coda, ele indicou que no compartimento do bagageiro havia algo ilícito em uma caixa.

Além disso, foi empregada a cadela Linda, que também indicou algo na mesma caixa. Ao abri-la, oa agentes apreenderam 15 tabletes de pasta base de cocaína. Ninguém foi detido.

Todo o material foi recolhido e entregue à autoridade policial de plantão do município.