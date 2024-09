Polícia apreende arma e drogas durante treinamento da K-9 no ES

Na última quinta-feira (29), o Batalhão de Ação com Cães (BAC) apreendeu arma e drogas durante o treinamento das patrulhas K-9 das unidades do 1º CPOR (6º BPM e 14ª Cia Ind) e do 6º CPOR (4º BPM, 7º BPM, 10º BPM, 11ª Cia Ind, 13ª Cia Ind, 16ª Cia Ind e 17ª Cia Ind).

No treinamento, foram aplicadas doutrinas de Patrulhamento Tático com Cães, resultando na apreensão de dois tabletes e 382 buchas de substância similar à maconha, 482 unidades de substância semelhante à cocaína, 91 pedras de substância similar ao crack e um rádio comunicador.

Durante a mesma atividade, as equipes do BAC foram acionadas para prestar apoio em uma operação, que resultou na apreensão de uma pistola calibre 9mm com carregador e 15 munições intactas. O armamento foi localizado pelo cão Chacau, certificado em detecção de armas e drogas.