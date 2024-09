Polícia Civil flagra furto de energia em posto de gasolina em Ibitirama

A Polícia Civil e técnicos da EDP realizaram, na tarde desta terça-feira (24), inspeção em um posto de gasolina no bairro Santa Marta, em Ibitirama. No local, os peritos identificaram desvio de energia através de ligação direta. O que é caracterizando furto de energia, ou seja, a energia consumida não estava sendo devidamente paga.

O proprietário do estabelecimento acompanhou a perícia, sendo autuado em flagrante delito por crime de furto de energia e conduzido à sede da Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos e adoção das medidas cabíveis.

O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Além do processo criminal, o proprietário irá arcar, conforme a regra da Resolução ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.

O furto de energia elétrica traz prejuízos a todos. De acordo com as normas da ANEEL, a tarifa de energia abrange também as perdas elétricas. O repasse parcial do custo da energia usada irregularmente por quem comete esse crime afeta todos os usuários da rede.

Além de ser uma prática perigosa, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica. Gerando prejuízo para a população que sofre com a falta do fornecimento em suas residências e ruas. Por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.