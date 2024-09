Polícia Civil procura suspeito de tentativa de feminicídio no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Laranja da Terra, concluiu o Inquérito Policial que investigou a tentativa de feminicídio ocorrida na madrugada do dia 8 de setembro, em um bar no Centro da cidade de Laranja da Terra. Na ocasião, a vítima de 23 anos, foi atacada com um objeto cortante na região do pescoço, braços e costas, sendo encaminhada ao hospital em estado grave. O suspeito, de 25 anos, é ex-companheiro da vítima e não aceitava o fim do relacionamento.

Leia também: Acidente grave entre três carretas interdita BR-262, em Domingos Martins

Segundo a Polícia Civil, após tomar conhecimento dos fatos, a equipe policial realizou diligências no hospital para onde a vítima foi levada, no bairro Niterói, no município de Laranja da Terra. Durante depoimento, a vítima relatou que estava no bar acompanhada do suspeito, quando tentou pôr fim ao relacionamento. Indignado, o homem quebrou uma garrafa e a atacou, desferindo golpes em seu pescoço, além de cortes no braço esquerdo. As câmeras de monitoramento do local registraram a ação violenta.

A vítima também contou que estava se relacionando com o suspeito há cerca de 40 dias e que já havia sofrido outras agressões, o que a levou a solicitar medidas protetivas de urgência dias antes do crime, que foram deferidas pela Justiça de Laranja da Terra.

O delegado titular da Delegacia de Laranja da Terra, Julio Cesar Cortina, informou que a PCES solicitou à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) um relatório criminal do investigado, que apontou antecedentes por crimes contra a mulher, incluindo ameaça e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. O suspeito também responde por porte ilegal de arma de fogo e furto, sendo considerado de alta periculosidade.

“A rápida atuação da equipe da Polícia Civil de Laranja da Terra, que capturou imagens e identificou testemunhas, foi essencial para a conclusão do inquérito. O suspeito foi indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas, com a representação da prisão preventiva dele, uma vez que fugiu da cidade após o crime”, concluiu o delegado Julio Cesar Cortina.