Policiais prendem traficante de armas e drogas no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu um homem de 27 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. O indivíduo é investigado pela prática de tráfico de armas e de drogas. A ação ocorreu no dia 27 de agosto, durante um cerco policial no bairro Perocão, em Guarapari.

As investigações que levaram à prisão do indivíduo foram iniciadas no dia 22 de agosto de 2022, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Na ocasião foi apreendido um fuzil calibre 5,56, que é de uso restrito e seria usada em confrontos com policiais militares. Na época, um homem de 34 anos foi preso. O fuzil, de grande poder destrutivo, é amplamente empregado pelas forças armadas e de segurança ocidentais, sendo recentemente adotado por forças estaduais.

No curso das investigações, foi revelado que o investigado foi corresponsável pela venda dessa arma, que havia sido adquirida legalmente por um Caçador, Atirador Esportivo ou Colecionador (CAC). O homem chegou a ser preso anteriormente por intermediar a venda da arma, mas foi solto pouco tempo depois. Durante sua prisão, ele quebrou seu smartphone na tentativa de destruir provas, mas a DESARME conseguiu recuperar os dados com autorização judicial.

Segundo a Polícia Civil, levantamentos apontaram que o indivíduo não era apenas um intermediador de armas, mas também um traficante de drogas e vendedor de armas que mantinha atividades criminosas contínuas. Ao longo da investigação, outras prisões foram efetuadas, incluindo a apreensão de uma pistola que havia sido negociada por ele com um de seus clientes.

Além da venda de armas, o conduzido ainda fornecia drogas ilícitas, como crack e maconha, a outros traficantes. Um desses traficantes foi preso no Bairro Kubitschek, em posse de uma grande quantidade de maconha, após negociar com criminosos.

O titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, delegado Guilherme Eugênio, destacou a relevância do trabalho realizado, que possibilitou a prisão de um dos responsáveis pela venda de fuzis para o crime organizado. “O combate à venda ilegal de armas, especialmente fuzis, é fundamental, dado o imenso poder destrutivo dessas armas, que são usadas em confrontos com forças de segurança e colocam em risco a vida de inocentes por meio de balas perdidas. Um único disparo pode atravessar paredes e veículos, matando várias pessoas”, afirmou o delegado.