Policiais recuperam carro furtado de locadora de automóveis no ES

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran), durante fiscalização em Vitória na noite do último sábado (28), recuperaram um veículo que havia acabado de ser furtado do pátio de uma locadora de automóveis, localizada no bairro Aeroporto, em Vitória. Os suspeitos do furto, um homem de 18 anos e um adolescente, eram funcionários de uma empresa terceirizada.

A equipe atuava nas proximidades da Praia do Canto, também na capital, quando decidiu abordar um VW Nivus, de cor cinza, que estava com apenas dois ocupantes. Após a parada do veículo, o policial solicitou a carteira de habilitação ao motorista, que apresentava bastante nervosismo e informou ser inabilitado. Foi, então, pedida a identificação civil do condutor.

Percebendo um nervosismo excessivo, os policiais perguntaram a quem pertencia aquele automóvel, sendo informado que se tratava de veículo locado. Contudo, locações de veículos só são possíveis a pessoas habilitadas.

Assim, segundo a PM, os policiais desconfiaram e pediram o contato do responsável pela locação, fato que aumentou ainda mais a tensão dos abordados. Em determinado momento e já sem argumentos plausíveis, confessaram que o veículo, na verdade, havia acabado de ser furtado do pátio da locadora, localizada a poucos quilômetros do local da fiscalização.

Questionados como teriam cometido o furto, o condutor disse ser funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço de lavagem dos veículos e que ele, como lavador dos carros, sabia onde ficavam as chaves.

O homem disse que, contando com o auxílio da pessoa que o acompanhava, decidiu ir até a empresa e subtrair o veículo para, segundo ele, abandonar o automóvel em algum lugar pouco depois. Ainda de acordo com o suspeito que conduzia o carro furtado, a ação ocorreu, pois o seu supervisor devia-lhe uma certa quantia em dinheiro.

De posse das informações, os militares do BPTran informaram os fatos à pessoa responsável pela empresa, que até então não sabia do furto.

A dupla foi conduzida para a Delegacia Especializada de Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). O maior de 18 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de furto e corrupção de menor, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O adolescente assinou Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de furto e foi reintegrado à família, após assumir o compromisso de comparecer em juízo quando solicitado.

Essa é a segunda vez em uma semana que policiais recuperam carros furtados antes mesmo das vítimas saberem do crime. No fato anterior, o veículo havia sido furtado utilizando um decodificador de chaves.