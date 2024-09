Prédio histórico pode virar patrimônio turístico e cultural no Sul do ES

A Casa da Cultura de Iúna, município da região do Caparaó, pode ser declarada patrimônio turístico e cultural de natureza material do Espírito Santo. O Projeto de Lei (PL) 264/2024, do deputado Coronel Weliton (PRD), propõe o reconhecimento desse espaço.

Segundo justificativa da matéria, a Casa da Cultura foi inaugurada em 1914 como Palacete Municipal, sendo a sede da Prefeitura de Iúna. Depois, abrigou a Câmara dos Vereadores e também o Fórum do município.

LEIA TAMBÉM: Polícia recupera moto durante festividades em Dores do Rio Preto

A edificação tem um significado histórico para a cidade e é tombada há quase quatro décadas por lei municipal (Lei 1.117/86). Além de já ter sediado os três poderes locais, o imóvel também foi palco de importantes bailes e festas da região. Em 1984, dois anos antes do tombamento municipal, o prédio transformou-se em uma associação cultural, passando a se tornar oficialmente a Casa da Cultura de Iúna.

No local, funciona um museu histórico. O espaço conta com um acervo de peças variadas que contam parte da história de Iúna. Entre os itens estão aparelhos ligados à comunicação, como equipamentos antigos de televisão, de rádio, telecines, interfones e celulares.

Também há no acervo mobílias e outros utensílios antigos como carteira e uniforme escolares, cristaleiras, penteadeiras, máquinas de costura, ferros de passar a carvão, relógios de ponto, relógios de parede, troféus diversos, cédulas de dinheiro que já estão fora de circulação, entre outros itens. A Casa da Cultura ainda possui um acervo com quase 7 mil livros na sala da biblioteca.

O PL 264/2024 está em análise na Comissão de Justiça e ainda vai passar pelos colegiados de Cultura, de Turismo e de Finanças antes de ser votado no Plenário.