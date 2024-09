Presídio vai construir casa popular com tijolos ecológicos no ES

A Secretaria da Justiça (Sejus) vai utilizar tijolos ecológicos produzidos no sistema prisional e a força de trabalho de detentos do regime semiaberto para a construção de uma casa popular em Viana. A iniciativa é realizada em parceria com a prefeitura do município, que cedeu uma área no bairro Campo Verde, para erguer a construção que será direcionada a uma família em situação de vulnerabilidade. As obras foram iniciadas nessa segunda-feira (2).

Para a construção da casa, que terá 44 metros quadrados, serão utilizados cerca de oito mil blocos de tijolos ecológicos. O espaço foi projetado pelo arquiteto voluntário Nilson Freire. São cinco ambientes, sendo dois quartos, sala integrada com cozinha e banheiro.

Os blocos são produzidos na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), por meio do Projeto Ressocializar Sustentável. Ao todo, 30 internos da unidade prisional estão envolvidos nas frentes de trabalho. Entre eles, estão pedreiros e ajudantes, eletricista, bombeiro hidráulico e pintor, além dos detentos que atuam na produção dos tijolos. O prazo para a conclusão das obras é de 60 dias.



O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, explica que a construção faz parte de um projeto-piloto, mas que outras moradias serão erguidas, em parceria com o município. “Buscamos a parceria com a Prefeitura de Viana para dar luz ao projeto desenvolvido na Penitenciária Agrícola. É uma ação social muito importante, que demonstra todo o potencial existente no sistema prisional capixaba. Os internos são capacitados para realizar o trabalho de forma técnica e supervisionada. Além dessa moradia, outras construções serão erguidas com os blocos ecológicos produzidos na unidade prisional. Além de ser uma ação sustentável, é uma iniciativa que fortalece nosso programa de ressocialização e o bem social”, afirmou Rafael Pacheco.

A diretora da unidade prisional, Leizielle Marçal, destaca que a iniciativa foi pensada com base em vertentes importantes. “Com o projeto Ressocializar Sustentável, podemos contribuir de forma significativa para o desenvolvimento social, unindo sustentabilidade e a ressocialização de presos. São importantes vertentes, como a oportunidade de trabalho às pessoas privadas de liberdade, a preservação do meio ambiente e a oferta de moradia digna às famílias em vulnerabilidade social”, disse.

“A Prefeitura de Viana, em parceria com a Secretaria da Justiça (Sejus), está iniciando a construção de uma nova casa com coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Edificações do município. A casa será feita com tijolos ecológicos produzidos no presídio local, o que oferece novas oportunidades de reintegração social e profissional para os detentos. A residência, de 44 metros quadrados, terá dois quartos, um banheiro e uma cozinha integrada à sala de estar. Esse projeto demonstra o compromisso da prefeitura com a inclusão social e o desenvolvimento sustentável”, ressalta a secretária de Infraestrutura e Edificações de Viana, Maisa Falcão.

Produção de tijolos

Os tijolos ecológicos são feitos da mistura de saibro, composto de areia e cimento. O processo de fabricação é realizado em prensa hidráulica e, após esse processo, curados com água. Os tijolos têm um formato inovador autoencaixável, que permite um assentamento com pouca argamassa AC3, dispensando qualquer tipo de acabamento, além do rejuntamento flexível. Em sua fabricação, é reduzido o uso de cimento e isso dispensa a queima do tijolo, como no final do processo dos tipos convencionais, o que auxilia com o desenvolvimento ecologicamente correto e com baixo custo.