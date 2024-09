Previsão do tempo: confira como fica o clima em Cachoeiro neste sábado (7)

A previsão do tempo para este sábado (7) em Cachoeiro de Itapemirim é de tempo firme. De acordo com o ClimaTempo, o dia será de sol com algumas nuvens. A noite será de céu limpo.

Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 19º e máxima de 33º.

Para o mês de setembro, a expectativa é de caia uma média de 78 mm de chuva na cidade Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Incaper, o Espírito Santo tem um clima tropical úmido, com temperaturas médias anuais de 23ºC e mais de 1.400 mm de precipitação por ano. A estação chuvosa no interior do estado vai de outubro a março, e os meses menos chuvosos são junho, julho e agosto. Na costa, a estação chuvosa é de outubro a abril, e agosto é o mês menos chuvoso.