PRF apreende caminhão-cegonha com veículos adulterados no ES

Um caminhão-cegonha que transportava carros adulterados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta sexta-feira (13), na BR-101, em São Mateus, no norte do Espírito Santo.

O veículo foi flagrado após trafegar com velocidade incompatível em frente ao posto da PRF em São Mateus. Por esse motivo, foi iniciado acompanhamento tático do veículo.

Leia Também: Pastor procurado por estupro de vulnerável em Rondônia é preso no ES

A abordagem dos agentes da PRF ao caminhão ocorreu no distrito de Sayonara, em Conceição da Barra, pela razão de ter mais segurança para fiscalizar o veículo no local. Os policiais verificaram primeiramente a adulteração em um veículo Nivus, através do QR da placa que mostrava um outro veículo.

Os policiais solicitaram que o caminhão retornasse até o posto para uma fiscalização mais detalhada dos veículos transportados. Dos 12 veículos (10 carros) e (2 motos) que eram transportados, 3 possuíam sinais de adulteração na identificação.

O motorista foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local. Os automóveis ficarão à disposição da Polícia Civil.