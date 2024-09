PRF realizará operação Semana Nacional do Trânsito 2024 na BR-101

Entre os dias 18 e 25 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a Operação Semana Nacional do Trânsito 2024, com o tema “Paz no Trânsito Começa por Você”. A iniciativa tem como foco principal promover a conscientização coletiva sobre a importância de um comportamento responsável e seguro no trânsito, envolvendo todos os agentes que fazem parte desse ambiente, desde motoristas até pedestres.

A abertura oficial da operação ocorrerá na próxima quarta-feira (18), às 09h30, no km 217 da BR-101, próximo à estátua do grande Buda, em Ibiraçu. A operação contará com uma série de ações preventivas voltadas à segurança viária, que incluem atividades de educação para o trânsito e cuidados com a saúde dos condutores.

Além disso, serão realizados comandos educativos e preventivos, com fiscalização coordenada e integrada, visando à redução de acidentes e ao aumento da percepção de segurança nas rodovias federais.

Dentre as atividades, destaca-se o projeto “Cinema Rodoviário”, que proporcionará palestras educativas e exibições de vídeos sobre segurança no trânsito, com o objetivo de reforçar a importância de práticas responsáveis ao volante.