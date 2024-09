Primeiro campeonato de jiu-jitsu para crianças autistas será em Viana

No próximo sábado, 21 de setembro, a partir das 18h30, no Studio de luta Diego Pralon, em Viana (ES), vai acontecer o primeiro evento de lutas casadas de jiu-jitsu para crianças autistas.

Ademais, haverá palestras com a Juliana de Freitas, que é psicóloga em análise de comportamento, especialista em autismo. Além disso, ela também é sócia-diretora do Instituto Repensar e diretora de saúde da Associação AMPA. Também haverá uma palestra com João Dantas, formado em direito, que tem curso de autismo no esporte e é faixa preta 1/Dan CBKB.

Para participar deste evento, basta levar um brinquedo, que será doado no dia 12 de outubro, para levas às crianças alegria e sorrisos.

Viana abraça projeto inclusivo

Esse projeto social de esporte já existe há seis anos, mas será a primeira vez que acontecerá este grande evento, que foi organizado pelo proprietário do Studio – Diego Pralon. “Quero mudar de alguma forma o cenário dessas crianças, mostrando a importância do esporte e desenvolvimento delas. Estou muito feliz com esse projeto. Fui atleta profissional de MMA, cresci em Viana e quero gerar oportunidades e esperança para as crianças.”, contou o responsável do projeto.

Por fim, o projeto hoje já conta com 50 alunos e sendo 12 crianças autistas. O horário do funcionamento das aulas de jiu-jitsu é de segunda a quinta, às 18h e 19h, para crianças a partir de 3 anos.

Endereço do local: Rua Natal, 12 – bairro Arlindo Villaschi – Viana.

Qualquer dúvida, entre em contato: (27) 99930-1922