Procon-ES anuncia novo número do WhatsApp para esclarecer dúvidas

O número do WhatsApp Tira-Dúvidas do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) mudou.

A partir de agora, o consumidor deverá utilizar o telefone (27) 3134-8499 para entrar em contato com o Procon-ES via WhatsApp. O atendimento é feito por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados.

Por esse canal, os consumidores podem solicitar informações sobre os serviços do Procon Estadual, enviar denúncias, acompanhar o andamento das reclamações abertas e esclarecer dúvidas sobre produtos adquiridos e serviços contratados.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destacou a importância da modernização dos serviços de telecomunicação: “A mudança no número do WhatsApp faz parte de um processo mais amplo de implantação de uma central telefônica e modernização dos computadores. Nosso objetivo é oferecer um atendimento ainda mais ágil e eficiente para todos os consumidores. A nova linha de WhatsApp é uma ferramenta crucial nesse esforço, permitindo que nossos consumidores tenham acesso rápido e fácil às informações e serviços que precisam”, acrescentou a diretora.

Como registrar uma reclamação?

Caso o consumidor precise formalizar uma reclamação, poderá fazê-lo de três formas:

Atendimento Eletrônico: Acessando o site procon.es.gov.br e seguindo as orientações para registrar a reclamação.

Presencialmente na sede: Agendando um atendimento por meio do site agenda.es.gov.br e comparecendo à sede do Procon-ES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, 935, Centro, Vitória.

Presencialmente no Faça Fácil Cariacica: Agendando seu atendimento pelo site facafacil.es.gov.br e comparecendo no dia e horário marcados na Rodovia Leste-Oeste nº 154, Bairro Santo André.

É essencial fornecer os dados completos do titular, incluindo nome, data de nascimento, endereço, telefone e e-mail para contato. Além disso, anexe cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) e dos documentos que comprovem a relação de consumo, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, boletos, contratos e outros, para que a empresa possa ser devidamente notificada.