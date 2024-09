Produtor rural do interior do ES ganha prêmio nacional de sustentabilidade 

A pauta é mundial: cuidar do planeta deixou de ser opcional e passou a ser uma responsabilidade de todos, enquanto cidadãos e empresas. Diante dessa realidade, em Itarana, interior do Espírito Santo, uma família que produz polpa de fruta vem se destacando e, este ano, venceu uma premiação nacional de sustentabilidade por adotar práticas que respeitam o meio ambiente e promovem o reaproveitamento de recursos.

O reconhecimento veio na terceira edição do Prêmio Produtor Rural Sustentável, promovido pelo Sicoob com produtores de todo o País. A premiação busca incentivar e reconhecer as melhores práticas de produção sustentável entre seus cooperados e, dos seis premiados este ano, está o agricultor e associado do Sicoob ES, Marciel Covre.

A história de sucesso da Polpas Covre é marcada pela adoção de práticas sustentáveis. A família investiu em uma usina de geração de energia limpa para enfrentar a alta demanda energética, reduzindo a conta de energia de mais de R$ 5 mil para apenas R$ 500, aproximadamente. Além disso, a propriedade conta com represas, áreas de reflorestamento e um sistema de compostagem que transforma resíduos orgânicos em adubo, promovendo a sustentabilidade e a preservação ambiental.

“Nossa propriedade é 100% cultivada com área de reflorestamento. E, atualmente, 70% das frutas são produzidas aqui. Os outros 30% são adquiridos de pequenos produtores locais, mas fazemos questão de envolver nossos fornecedores nos nossos processos sustentáveis. O caroço do cacau que compramos, por exemplo, é devolvido para reuso a quem nos vende. Além disso, temos uso eficiente da água, tratamento de resíduos e compostagem, tudo para termos uma produção cada vez mais respeitosa com o meio ambiente”, afirma Marciel.

Há alguns anos, a família produzia e comercializava produtos como tomate, jiló, berinjela, café e polpa de graviola, sendo que a polpa era feita de forma artesanal e vendida para aproveitar as frutas que já havia na propriedade. Com os pedidos de outros tipos de polpas, a família começou a comprar outras frutas e as vendas foram aumentando. A crescente demanda impulsionou o investimento em máquinas de envase e processamento, um sonho que só se tornou realidade com o apoio financeiro do Sicoob.

“Primeiramente, eu agradeço a Deus, depois, à parceria do Sicoob. Com os investimentos, conseguimos construir e ter o capital de giro para avançar e tenho certeza que se não fosse esse recurso não teríamos conseguido”, conta o produtor.

O Prêmio Produtor Rural Sustentável de 2024 recebeu um total de 120 projetos, dos quais 12 foram selecionados como finalistas por uma comissão de especialistas. Após uma avaliação minuciosa, foram escolhidos os seis vencedores.

O presidente do Sicoob Central ES, Bento Venturim, lembra da importância de investir em práticas sustentáveis, especialmente diante da relevância do tema ESG, que é um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada.

“Investir em sustentabilidade não é apenas uma escolha estratégica, é uma responsabilidade. Iniciativas como as desta família mostram que é possível alinhar crescimento econômico com preservação ambiental, beneficiando o negócio e, também, a comunidade e o planeta”, avalia.

Os outros vencedores do Prêmio Produtor Rural Sustentável foram Jean Filipe Kortstee Ferreira (Holambra, SP), Maria Aparecida dos Santos (Alto Jequitibá, MG), Lucileide Batista (Intanhudu, MG), Inácio Soares (São Sebastião do Anta, MG) e Pedro Budny (Içara, SC).