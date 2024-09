Quatro suspeitos são presos por triplo homicídio no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, prendeu, na tarde desta terça-feira (17), quatro suspeitos, de 24, 19, 18 e 46 anos, em cumprimento de mandados de prisão. Eles são apontados como os autores do triplo homicídio ocorrido no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina, no dia 29 de agosto de 2024, que vitimou Maria Alves de Fátima Dalmontica e o filho dela Jocimar Alves Dalmontica, e também, Adriele dos Santos Oliveira.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior, explicou que o crime foi motivado pela guerra entre facções rivais envolvidas no tráfico de drogas, uma vez que o local onde as vítimas foram assassinadas era utilizado como ponto de venda de entorpecentes.

“No dia do crime, os quatro suspeitos chegaram à residência das vítimas a bordo de um Honda Civic preto, veículo pertencente a um dos autores. Após invadirem a casa, os criminosos dispararam contra as vítimas utilizando uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm e um revólver calibre .38. As vítimas morreram no local, sem chance de socorro”, contou o delegado Deverly Pereira Junior.

Dois dos suspeitos foram presos no bairro Luiz Iglesias, onde o crime teria sido planejado; o terceiro foi capturado no bairro Bela Vista, e o quarto no local de trabalho dele, no Centro da cidade. Durante as buscas, a Polícia Civil apreendeu celulares dos envolvidos, além de um revólver calibre .38, com numeração raspada, 100 gramas de maconha, uma bucha de maconha e 15 gramas de crack.

O caso, que está em fase final de investigação, é tratado como triplo homicídio qualificado. Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanecerão à disposição da Justiça. As penas somadas podem ultrapassar 100 anos de prisão.

A DHPP de Colatina destacou a rápida resposta ao crime, solucionando o caso em 19 dias. “Esse é o 16º homicídio elucidado pela delegacia em 2024, de um total de 18 registrados até o momento no ano. O triplo homicídio foi o crime com o maior número de vítimas no Estado até agora em 2024”, destacou Pereira Junior.