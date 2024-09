Queimadas: entenda os riscos e como se proteger da fumaça

Nos últimos tempos, o mundo vem sofrendo com as mudanças climáticas e o Espírito Santo não foge à regra. O cenário, agora, em setembro, que historicamente já é época de estiagem, pode piorar. Conforme a previsão dos institutos de meteorologia, o mês de setembro terá um “padrão seco”, com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas.

Com as altas temperaturas existe também a possibilidade de um aumento no índice de queimadas. No mês de agosto, ocorreram um aumento de 73% no número de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado.

Essa situação coloca a saúde pulmonar da população em alerta por acometer diretamente a via respiratória, como explica a médica pneumologista do Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, Kristiane Rocha Moreira Soneghet.

“Nas queimadas e incêndios são produzidos e liberados grande quantidade de partículas e gases que podem ser tóxicos, como, por exemplo, o monóxido de carbono. E a inalação dessas substâncias irrita diretamente a mucosa respiratória, levando a pessoa a desenvolver sintomas ou, então, descompensar doenças pulmonares já existentes, como asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), entre outras”, disse a médica.

Os sintomas incluem tosse, falta de ar e irritação nos olhos e garganta.

“Além disso, a exposição prolongada nessas condições pode levar a complicações mais graves, aumentando o risco de infecções respiratórias e doenças cardíacas. Os grupos mais vulneráveis são as crianças e os idosos e as pessoas com doenças respiratórias pré-existentes. Evitar a exposição à fumaça e buscar ambientes com ar mais limpo é essencial”.

Confira algumas medidas preventivas para proteger a saúde pulmonar durante períodos de altas temperaturas e em áreas de queimadas:

Mantenha-se hidratado

Realize lavagem nasal com soro fisiológico

Evite o ar quente: tente buscar ambientes climatizados e com boa ventilação. Se possível, use um umidificador para melhorar a qualidade do ar.

Evite atividades físicas intensas. Limite atividades ao ar livre durante os períodos de calor intenso ou perto de áreas de queimadas recentes.

Proteja-se da poluição e fumaça com uso de máscaras.

Mantenha as consultas médicas em dia para o controle da doença já existente.

Em caso de necessidade, procurar atendimento médico.