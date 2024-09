Queimadas: governador decreta situação de emergência no ES

Devido ao aumento de queimadas, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrnde (PSB), decretou situação de emergência no Estado neste sábado (7).

“Estamos intensificando as ações de combate, contando, principalmente, com a colaboração da população. É essencial que todos contribuam, evitando queimadas irregulares e denunciando focos de incêndio”, afirmou Casagrande por meio da sua rede social.

