Resultado da Mega-Sena: bilhetes do Sul do Espírito Santo são premiados

O resultado da Mega-Sena sorteada neste sábado (31), registrou diversas apostas ganhadoras com quatro números no Sul do Espírito Santo.

De acordo com dados das Loterias Caixas, além de Cachoeiro de Itapemirim, onde sete bilhetes acertaram a quadra, as cidades de Atílio Vivácqua, Alegre, Anchieta, Castelo, Dores do Rio Preto, Piúma, Iúna, São José do Calçado e Venda Nova do Imigrante também tiveram apostas ganhadoras com quatro números.

As dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena foram: 10 – 16 – 35 – 46 – 49 – 60. Não houve ganhadores com seis acertos. A estimativa de prêmio do próximo concurso, nesta terça-feira (3), é de R$ 30.000.000,00.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Acesse: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Locais-Sorte.aspx?modalidade=MEGA_SENA&concurso=2769&titulo=Mega-Sena e confira detalhes do resultado da Mega-Sena.