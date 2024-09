Ricardo Pessanha assume presidência da nova empresa Banestes Loteria

A nova empresa subsidiária do Banestes, a Banestes Loteria, foi oficialmente criada no último dia 13, após aprovação legislativa e do Banco Central. Agora, o Sistema Financeiro Banestes passa a contar com cinco empresas: o banco Banestes, a Banestes Corretora, a Banestes Seguros, a Banestes DTVM e a Banestes Loteria. E, nesta quarta-feira (04), o nome do diretor-presidente da nova subsidiária foi confirmado: Ricardo Pessanha assume o cargo.

Advogado, com mais de 20 anos de carreira, especialista em direito público, processual e tributário, Ricardo Pessanha concentra ainda vasta experiência na área pública, como procurador, secretário e subsecretário de Estado, sendo a última função ocupada a de subsecretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo.

Pessanha terá o desafio de liderar a consolidação da nova empresa criada para fins de exploração do serviço público de loteria do Estado do Espírito Santo. Atualmente, o Banestes está em busca do parceiro que vai operar a nova subsidiária nas modalidades: passiva, de prognóstico (específico, numérico e esportivo), instantânea e quota fixa (BET’s), em meios físico e digital.

“Durante o exercício na Subsecretaria, detínhamos a responsabilidade de coordenar a área de concessões e parcerias do Governo. A partir da liberação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2020, para que os estados explorassem o ramo de loterias estaduais, iniciamos os estudos de viabilidade para o Espírito Santo e chegamos a este formato via Banestes. A partir daí, veio o convite para que eu assumisse o desafio da gestão da nova empresa”, contextualizou Pessanha.

Banestes Loteria

Por ser um novo mercado de atuação, em processo de regulamentação, a novidade traz grandes desafios e também oportunidades. Pessanha destaca que a reputação e consolidação do Banestes fazem grande diferença nesse processo.

“Apesar de não termos um paradigma, a expectativa para o início da operação é das melhores. O potencial de arrecadação é muito grande. Além disso, vai regular uma atividade que é contestada pelos efeitos adversos que pode causar em um ambiente desregulado. O Banestes promoverá no Espírito Santo, a partir de um serviço público regulado, uma movimentação financeira lícita e responsável, gerando receitas e investimentos para o bem-estar da população. Seremos pioneiros em diversos aspectos e a reputação do Banestes é uma grande aliada no processo”, frisou Pessanha.

A Banestes Loteria poderá explorar todas as modalidades de jogos permitidos pela legislação, desde as mais tradicionais, como loterias, até as novidades, como BET’s, apostas esportivas, jogos on-line, como o cassino on-line, e até caça-níqueis (VLT). A estratégia de negócios será definida com a empresa sócia da Banestes Loteria.

A previsão é de que até o mês de dezembro a empresa parceria seja definida para que a operação tenha início a partir do primeiro semestre de 2025. O trabalho de avaliação está em condução pela Genial Investimentos, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo escritório de advogados Lefosse.