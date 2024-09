Riqueza de produtos das indústrias capixabas é destaque em feira

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) tem presença confirmada na 36ª edição da Acaps Trade Show que acontece entre os dias 10 e 12 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Além do estande mostrando a riqueza dos produtos das indústrias capixabas, ainda haverá palestras, oficinas e painéis que contarão com a participação da Findes e suas empresas.

A Acaps Trade Show, que tradicionalmente apresenta as tendências e novidades em produtos e serviços, desta vez trará o tema “Apaixonados pelo varejo” e contará com mais de 200 expositores, entre eles a Câmara Setorial de Alimentos e Bebidas da Federação.

“Durante os três dias da feira, vamos estar com um estande para apresentar produtos com o selo Produto 100% Capixaba e oferecendo degustações. Além disso, teremos ainda a carreta do Sesi “Cozinha Capixaba” promovendo oficinas sobre cafés e seus estilos”, explica a presidente da Câmara, Simone Marconi.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) a indústria de alimentos e bebidas vem crescendo e deve investir R$ 120 bilhões no Brasil até 2026. Entre as grandes empresas com projetos previstos estão JBS, BRF, Nestlé, Unilever e Coca-Cola. Só da Nestlé serão R$ 7 bilhões, o maior já feito pela empresa no Brasil.

Já para o Estado, de acordo com dados da Bússola do Investimento do Observatório da Indústria da Findes, estão mapeados 21 projetos, que juntos somam quase R$ 3 bilhões em investimentos em diferentes municípios do Estado até 2028.

A participação da Federação também está confirmada no painel “Potencialidades do Espírito Santo – Cenários e Projeções Econômicas”, que acontece no auditório Master, no dia 11 de setembro, às 18 horas. O presidente da Findes, Paulo Baraona, participará do debate junto com o vice-governador do Estado e secretário de desenvolvimento, Ricardo Ferraço; e o presidente da Fecomércio, Idalberto Moro. A mediação será do sócio da Apex e fundador do Folha Busines, Ricardo Frizera.

Acaps Trade Show

Data: 10 a 12 de setembro

Local: Pavilhão de Carapina, Serra

Horário: 14h às 22h

Programação completa: https://acapstradeshow.com.br/

Confira a participação da Findes na Acaps Trade Show

TERÇA-FEIRA (10)

14h às 16 horas | Auditório Master

Abertura da Acaps Trade Show

19h às 20h | Auditório Ciclo do Conhecimento

Palestra: “Eficiência operacional na indústria de alimentos”

Palestrante: Bruna Gasparini Machado, engenheira de alimentos, especialista em segurança de alimentos e atual consultora no Instituto Senai de Tecnologia em Eficiência Operacional-IST/Senai/Findes

Temática: A profissional apresentará o uso de tecnologias pelo Instituto Senai para tornar a indústria de alimentos mais eficiente, com exemplos práticos e cases de sucesso.

Saiba mais: https://acapstradeshow.com.br/programacao/136/palestra-efici%C3%AAncia-operacional-na-industria-de-alimentos

QUARTA-FEIRA (11)

15h às 16 horas | Auditório Ciclo do Conhecimento

Palestra “Como construir uma cultura de feedback”

Palestrante: Flávia Santos, coordenadora de negócios do IEL-ES, especialista em educação profissional e tecnológica e analista de mapeamento de perfil comportamental

Temáticas: Cultura e estratégia; liderança na construção do feedback; empatia e Rapport; é tudo sobre pessoas; e comunicar para transformar.

Saiba mais: https://acapstradeshow.com.br/programacao/141/palestra-como-construir-uma-cultura-de-feedback



17h às 18h | Auditório Ciclo do Conhecimento

Palestra: “Como um ambiente seguro e saudável pode impulsionar a produtividade”

Palestrante: Kenny Karina Sathler Almeida, gerente de segurança do trabalho do Sesi ES

Temática: Como investir na segurança e na saúde pode trazer mais produtividade e rentabilidade para o seu negócio.

Saiba mais: https://acapstradeshow.com.br/programacao/144/palestra-como-um-ambiente-seguro-e-saudavel-pode-impulsionar-a-produtividade-

18 horas | Auditório Master

Painel “Potencialidades do Espírito Santo – Cenários e Projeções Econômicas”

Participantes

Ricardo Ferraço, vice-governador do Espírito Santo e secretário de Estado de desenvolvimento

Paulo Baraona, presidente da Findes

Idalberto Moro, presidente da Fecomércio

Mediador

Ricardo Frizera, sócio da Apex e fundador do Folha Business

Saiba mais: https://acapstradeshow.com.br/programacao/145/painel-potencialidades-do-espirito-santo-%E2%80%93-cenarios-e-projec%C3%B5es-economicas