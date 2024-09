Roberto Carlos em Vitória: vendas de ingressos segue em ritmo acelerado

Alô, fãs do Rei! A venda de ingressos para o show de Roberto Carlos, na Praça do Papa, em Vitória, segue em ritmo acelerado. Embora as vagas estejam se esgotando rapidamente, ainda há bons lugares disponíveis para garantir uma visão privilegiada do espetáculo. Portanto, seja no site Eventim ou no quiosque localizado no 2º andar do Shopping Vitória, é possível garantir sua vaga.

Contudo, os capixabas que desejarem reservar sua cadeira no ponto de venda física deverão ficar atentos ao novo horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 20h, e no domingo, entre 14h e 20h. Com ingressos entre R$ 125 (setor branco) e R$ 390 (setor azul central), o evento acontecerá no dia 26 de outubro, a partir das 21h.

No entanto, o setor verde, por sua vez, tem custo de R$ 220 – enquanto o branco sai a R$ 125. Todos os valores citados referem-se ao valor de meia entrada. Com preço único, a Área PCD é vendida a R$ 125. Vale lembrar que apenas pessoas com deficiência, professores da rede pública de ensino, idosos acima de 60 anos e estudantes com a devida comprovação terão acesso a esse tipo de ingresso. A classificação do show é para maiores de 16 anos desacompanhados, ou seja, quem estiver abaixo dessa idade deve estar ao lado de seu responsável legal.

Roberto Carlos em Vitória

Em viagem pelo Brasil desde abril, quando completou 83 anos, com a turnê “Eu Ofereço Flores”, Roberto Carlos se apresentará no Espírito Santo pelo segundo ano consecutivo. Isso porque, em 2023, o artista fez show em Cachoeiro do Itapemirim, sua terra natal no sul capixaba, em comemoração ao seu aniversário. Além da música que leva o nome da turnê, outros sucessos da carreira do Rei como “Detalhes”, “Além do Horizonte” e “Como é grande meu amor por você” devem emocionar o público presente.

Aliás, as boas notícias não param por aí. O especial de fim de ano de Roberto Carlos, tradicionalmente exibido pela TV Globo, completará 50 anos em 2024. Sendo assim, com apresentações definidas para rodar a Europa e os Estados Unidos, o cantor octogenário já figurou no ranking da revista Global Concert Pulse, como um dos 30 artistas de maior público em solo estadunidense, ao lado de nomes como Elton John, Cher e o grupo de rock Kiss. Por fim, líder do movimento cultural da Jovem Guarda, com estilo simples e refinado, Roberto Carlos compõe sozinho e também ao lado de seu parceiro Erasmo Carlos.

SERVIÇO

Data: 26 de outubro (sábado)

Horário: 21h (abertura da casa às 19h)

Local: Praça do Papa, Av Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá | Vitória-ES

Ingressos em ponto físico: quiosque, no 2º piso do Shopping Vitória

Ingressos para compra online: https://www.eventim.com.br/event/show-do-roberto-carlos-vitoriaes-praca-do-papa-19138631/

VALOR DOS INGRESSOS POR ÁREAS:

SETOR AZUL CENTRAL

INTEIRA

R$ 780,00

MEIA R$ 390,00

SETOR AZUL LATERAL

INTEIRA R$ 680,00

MEIA R$ 340,00

SETOR AMARELO

INTEIRA R$ 560,00

MEIA R$ 280,00

SETOR VERDE

INTEIRA R$ 440,00

MEIA R$ 220,00

SETOR BRANCO

INTEIRA R$ 250,00

MEIA R$ 125,00

ÁREA PCD

MEIA R$ 125,00